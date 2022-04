Atletico Madrid-Manchester City, streaming gratis e diretta tv Amazon Prime o Mediaset? Dove vedere Champions League

Domani sera alle ore 21 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid si disputerà il match Atletico Madrid-Manchester City, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League; nella gara d’andata giocata lo scorso 5 aprile i “Citizens” si sono imposti per 1-0, grazie alla rete di De Bruyne al 70′.

Chi avrà la meglio, nella semifinale sfiderà la vincente dell’altro quarto di finale, che vede opposte Real Madrid-Chelsea (andata 3-1 per gli spagnoli in trasferta). L’arbitro dell’incontro sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn.

Atletico Madrid-Manchester City, probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Lemar, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling.

Dove vedere Atletico Madrid-Manchester City in tv e streaming

Il match Atletico Madrid-Manchester City valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Per guardare l’incontro sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno (in un’unica rata annuale, oppure 3,99 euro al mese per dodici mesi). Per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma Amazon, c’è un periodo di prova gratuito sottoscrivendo un abbonamento Prime. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni



5 aprile 2021, Manchester City-Atletico Madrid 1-0: gli highlights