Dove vedere Chelsea-Real Madrid: streaming gratis e diretta tv Amazon Prime o Mediaset?

Domani sera alle ore 21 allo stadio Stamford Bridge di Londra si disputerà il match Chelsea-Real Madrid, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League; la gara di ritorno si disputerà il prossimo 12 aprile al Santiago Bernabeu.

Nel turno precedente i “Blues” hanno eliminato il Lille con una doppia vittoria, 2-1 in trasferta e 2-0 in casa, mentre le “Merengues” hanno avuto la meglio sul Psg: dopo il ko a Parigi per 1-0, c’è stato il successo casalingo per 3-1.

Sono cinque i precedenti tra le due squadre che vedono il Chelsea ancora imbattuto con tre vittorie e due pareggi; l’arbitro della sfida sarà il francese Clément Turpin.

Chelsea-Real Madrid, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Dove vedere Chelsea-Real Madrid in tv e streaming

Il match Chelsea-Real Madrid valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Per guardare l’incontro sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno (in un’unica rata annuale, oppure 3,99 euro al mese per dodici mesi). Per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma Amazon offre un periodo prova gratuito sottoscrivendo un abbonamento Prime. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni.

