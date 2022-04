“Se Juve, Inter o Milan avessero giocato come il Real ci saremmo scandalizzati”

La partita fra Manchester City e Real Madrid ha regalato una delle serate più belle di calcio degli ultimi anni. Il risultato di 4-3 finale per la compagine di Guardiola sta stretto agli inglesi che al primo tempo avrebbero potuto chiudere la partita in almeno un paio di occasioni – Mahrez e Foden su tutti. Partita che ha vissuto poi ribaltoni continui dovuti anche agli errori grossolani di alcuni singoli. E, intervenuto a TMW Radio, le parole di Sconcerti sottolineano come oltre alla spettacolarità della partita, andrebbero evidenziati gli errori delle squadre.

Le parole di Sconcerti lasciano poco spazio all’immaginazione: “Se Milan, Inter o Juventus avessero giocato come il Real nel primo tempo, ci saremmo abbastanza scandalizzati. Criticati forse no, anche se siamo capaci di tutto. Il Real però nella prima mezz’ora ha commesso errori inconcepibili da una squadra di questa caratura. Anche il City ha preso gol che non sono da questa competizione. Una parte dello spettacolo è stata fatta da questi errori. C’è stata una prevalenza clamorosa degli attacchi sulle difese. C’è stato poco equilibrio da entrambe le parti, così è più divertente, è vero, ma non so quanto sia così gioco. Nel ritorno può succedere di tutto. E’ sicuramente spettacolo ma non so se sia calcio”