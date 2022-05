Champions League, dove vedere Real Madrid-Manchester City: streaming e diretta tv Sky o Amazon Prime?

Mercoledì 4 maggio, alle ore 21, al “Santiago Bernabeu” di Madrid, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per il ritorno della semifinale di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv e streaming, ecco un focus sul cammino delle squadre nel girone.

Si ripartirà dallo spettacolare 4-3 in favore dei “citizens” ottenuto nella gara d’andata, che si è giocata martedì scorso all’ “Etihad Stadium”. Il Real Madrid per passare il turno ha bisogno di due gol di scarto, mentre in caso di vittoria con un gol di scarto all’interno dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Il City può contare su due risultati su tre: il pareggio e la vittoria. Il Real Madrid è reduce dalla vittoria della sua 35esima Liga della storia, mentre il Manchester City ha battuto 0-4 il Leeds ed è ancora in corsa per la vittoria della Premier League insieme al Liverpool.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus. All. Guardiola.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Real Madrid-Manchester City, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno, ovvero 3,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.