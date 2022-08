Dove vedere sorteggio Champions League: streaming gratis e diretta tv Mediaset, Sky o Amazon Prime?

Domani pomeriggio ad Istanbul (ore 18) si svolgeranno i sorteggi dei gironi di Champions League che vedrà ai nastri di partenza come sempre trentadue squadre divise in otto gironi da quattro, con le prime due classificate che accederanno agli ottavi di finale, mentre la terza scenderà in Europa League. Quattro le squadre italiane: Milan (prima fascia), Juventus (seconda fascia), Inter e Napoli (entrambe in terza fascia).

Sorteggio Champions League, le quattro fasce

Prima fascia: Bayern Monaco (Ger), Manchester City (Ing), Real Madrid (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Ajax (Ola), Porto (Portogallo), Eintracht Francoforte (Ger), MILAN (ITA)

Seconda fascia: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Barcellona (Spa), JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Lipsia (Ger), Tottenham (Ing)

Terza fascia: Borussia Dortmund (Ger), Salisburgo (Aus), Shakhtar Donetsk (Ucr), INTER (ITA), NAPOLI (ITA), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Benfica (Por)

Quarta fascia: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Celtic (Sco), Viktoria Plzen (Pol), Maccabi Haifa (Isr) + tre squadre da definire questa sera

Dove vedere sorteggio Champions League in tv e streaming

Il sorteggio di Champions League sarà visibile su Sky Sport (canale 200 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Oltre alla diretta su Uefa.com e UEFA.tv (canali ufficiali della UEFA), l’evento sarà trasmesso sarà possibile seguirlo anche su Amazon Prime Video (a pagamento) presente su tablet, pc e cellulare. Per chi sarà non avrà la possibilità di seguire la diretta a pagamento, potrà farlo tramite il canale il chiaro Mediaset 20 (ch. 20 del digitale terrestre e 151 del decoder), compreso lo streaming gratuito sui siti Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.

Champions League, le date della stagione

25 agosto: sorteggio dei gironi (ore 17.45 su Canale 20, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity)

6-7 settembre: prima giornata

13-14 settembre: seconda giornata

4-5 ottobre: terza giornata

11-12 ottobre: quarta giornata

25-26 ottobre: quinta giornata

1-2 novembre: sesta giornata

7 novembre: sorteggio ottavi di finale

14-15 e 21-22 febbraio 2023: andata ottavi di finale

7-8 e 14-15 marzo 2023: ritorno ottavi di finale

17 marzo 2023: sorteggio quarti di finale e abbinamenti semifinali

9-10 maggio 2023: andata semifinali

16-17 maggio 2023: ritorno semifinali

10 giugno 2023: finale allo stadio Ataturk di Istanbul