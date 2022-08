Stella Rossa-Maccabi Haifa, streaming e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Champions League

Questa sera alle ore 21 stadio allo Rajko Mitić di Belgrado (noto anche come Marakàna), si disputerà il match Stella Rossa-Maccabi Haifa, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League e che all’andata ha visto il successo degli israeliani per 3-2. Chi avrà la meglio, si qualificherà per la fase a gironi della massima competizione continentale (sorteggio giovedì 25, ore 18).

Nei turni precedenti la Stella Rossa ha eliminatogli armeni del Pyunik vincendo sia all’andata (5-0) sia al ritorno (0-2); mentre il Maccabi Haifa ha avuto la meglio sui greci dell’Olympiacos prima e i ciprioti dell’Apollon. L’arbitro della sfida sarà Anthony Taylor di Wythenshawe (distretto di Manchester).

Ricordiamo che anche per questa stagione il gol in trasferta non varrà doppio e dunque se alla fine dei novanta minuti i serbi saranno in vantaggio di misura con qualunque risultato, si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Stella Rossa-Maccabi Haifa, probabili formazioni

STELLA ROSSA (4-4-2): Borjan; Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic; Kangwa, Kanga, Bukari, Ivanic; Pesic, Katai.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen; Sundgren, Planic, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Mohamed; Haziza, Pierrot, David.

Dove vedere Stella Rossa-Maccabi Haifa in tv e streaming

Il match Stella Rossa-Maccabi Haifa (calcio d’inizio ore 21), sarà visibile su Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Un’ultima alternativa per seguire la partita è quella dello streaming su Mediaset Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99 € al mese.