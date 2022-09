Mercoledì 7 settembre, alle ore 21, a “San Siro”, si disputerà il match Inter-Bayern Monaco, valido per la 1.a giornata del Gruppo C di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Inter-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo la sconfitta nel derby per 3-2 contro il Milan, l’Inter di Simone Inzaghi fa il suo debutto in Champions ospitando a “San Siro” i campioni di Germania del Bayern Monaco, che sono reduci in Bundesliga dal pareggio per 1-1 contro l’Union Berlino in trasferta. Fanno parte di questo girone anche Viktoria Plzen e Barcellona.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BAYERN MONACO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané. All. Nagelsmann.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Inter-Bayern Monaco, valevole per la 1.a giornata del Gruppo C di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming scaricabile sia sul proprio smarthphone sia sulla propria Smart TV o anche sulle console come PS4 o sull’Amazon Fire Stick. Per poter gustarsi il grande spettacolo della Champions, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 7,99 € al mese.