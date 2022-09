Juventus-Benfica streaming gratis Prime Video e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Il match Juventus-Benfica, valido per il secondo turno dei gironi della Uefa Champions League 2022/23, si gioca mercoledì 14 settembre alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino.

Le probabili formazioni di Juventus-Benfica Champions League

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Kostic, Vlahovic, Di Maria.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodominos; Gilberto, Morato, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Rafa, Joao Mario, Neres; Ramos.

Champions League: Juventus-Benfica, streaming gratis Amazon Prime Video e diretta tv in chiaro Canale 5?

Juventus-Villarreal, match valido per la seconda giornata del Girone H di Champions League, sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video, con la telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Per guardare il match, dunque, sarà necessario disporre di un abbonamento al servizio Amazon, disponibile al prezzo di 36 euro all’anno (18 euro per gli studenti). Il match di Champions League, però, può essere guardato gratuitamente dai nuovi utenti Prime Video: Amazon regala un mese di prova gratuita a tutti i nuovi iscritti.

Juve-Benfica non sarà visibile, invece, né in chiaro su Canale 5 né in diretta tv o streaming su Mediaset o su Sky.