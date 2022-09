PSG-Juventus streaming gratis Mediaset e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Il match PSG-Juventus, valido per il il primo turno dei gironi della Uefa Champions League 2022/23, si gioca martedì 6 settembre alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi.

Le probabili formazioni di PSG-Juventus Champions League

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.

Champions League: PSG-Juventus, streaming gratis Sky Sport e diretta tv in chiaro Canale 5?

PSG-Juventus, match valido per la prima giornata del girone di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. Per guardare il match in streaming gratis, dunque, basterà collegarsi al sito o utilizzare l’app di Mediaset Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Il match di Champions League, però, può essere guardato anche su Sky, precisamente ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming, dunque, si potrà vedere la gara anche su Sky Go.