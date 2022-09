Viktoria Plzen-Inter, streaming e diretta tv Mediaset o Sky Sport? Dove vedere Champions League

Martedì 13 settembre alle ore 18.45 allo “Doosan Aréna” si disputerà il match Viktoria Plzen-Inter, valevole per la seconda giornata del gruppo C di Champions League, che in classifica vede le due squadre a zero punti visto che nel match d’esordio hanno perso rispettivamente contro Barcellona e Bayer Monaco.

Sarà la prima sfida tra cechi e nerazzurri, mentre quest’ultimi hanno venti precedenti contro squadre ceche, con un bilancio di nove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte; l’arbitro della sfida sarà lo svizzero Sandro Schärer.

Viktoria Plzen-Inter, probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.

Dove vedere Viktoria-Plzen-Inter in tv e streaming

Il match Viktoria Plzen-Inter sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 18.40. Telecronaca a cura di Maurizio Compagnoni e con il commento tecnico dell’ex calciatore Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire la partita è quella dello streaming su Mediaset Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99 € al mese.