Ajax-Napoli, streaming e diretta tv Amazon Prime o Sky Sport? Dove vedere Champions League

Martedì 4 ottobre alle ore 21 all’Amsterdam Arena si disputerà il match Ajax-Napoli, valevole per la terza giornata del gruppo A di Champions League, che in classifica vede i partenopei al primo posto con sei punti, mentre i “Lancieri” al secondo con tre punti insieme al Liverpool.

Un solo precedente in terra olandese tra le due squadre risalente alla Coppa delle Fiere (ottavi di finale), quando il 21 gennaio 1970 l’Ajax si impose per 4-0 dopo i tempi supplementari, ribaltando lo 0-1 del “San Paolo”.

Ajax-Napoli, probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Dove vedere Ajax-Napoli in tv e streaming

Il match Ajax-Napoli sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) e Sky Sport (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 20.55. Telecronaca a cura di Fabio Caressa e con il commento tecnico dell’ex calciatore Giuseppe Bergomi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire la partita è quella dello streaming su Mediaset Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99 € al mese.

