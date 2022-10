Champions League, dove vedere Ajax Liverpool: diretta tv e streaming Amazon Prime o Sky?

Dove vedere Ajax Liverpool: verso il match

Giro di boa per i gironi della Champions League di quest’anno. Nel gruppo A il Napoli di Luciano Spalletti è in testa con 12 punti, al secondo posto il Liverpool con 9 punti, poi l’Ajax a 3 ed infine i Rangers di Glasgow con 0 punti. In questo quinto turno dei gironi, l’Ajax di Schreuder ospiterà il Liverpool di Klopp. All’andata il Liverpool vinse per 2 a 1. I Reds hanno a disposizione due risultati su tre per la matematica sul loro passaggio del turno. L’Ajax è obbligato a vincere per mantenere vive le speranze di superare il turno (all’ultima partita del girone gli olandesi affronteranno i Ramgers, mentre il Liverpool se la vedrà col Napoli).

Dove vedere Ajax Liverpool: l’orario del match

La sfida tra Ajax e Liverpool andrà in scena mercoledì 26 ottobre alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà la Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Ajax Liverpool

La partita tra Ajax e Liverpool sarà trasmessa da Sky. Il match non sarà dunque visibile in chiaro. Gli abbonati a Sky potranno assistere al match in tv sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 254 del decoder. Sul canale 251 sarà invece disponibile la Diretta Gol per non perdersi le azioni salienti ed i gol di tutte le altre partite del turno di Champions. Sarà possibile assistere al match in diretta streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Si potrà usufruire del servizio in streaming anche tramite la stick Now Tv.

Inoltre il match sarà trasmesso anche su Mediaset Infinity +: basterà abbonarsi al costo di 7,99 € mensili.