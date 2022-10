Mercoledì 26 ottobre, alle ore 18.45, allo stadio “San Siro”, si disputerà il match Inter-Viktoria Plzen, valido per la 5.a giornata del Gruppo C di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Inter-Viktoria Plzen in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo lo splendido pareggio per 3-3 contro il Barcellona al “Camp Nou”, i nerazzurri sono a 3 punti dal centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, forti del secondo posto con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Viktoria Plzen, invece, è ultimo con 0 punti dopo le 4 sconfitte in 4 gare di questo girone e ha pochissime chance di arrivare terzo in classifica per poter giocare poi in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VIKTORIA PLZEN

INTER: in aggiornamento

VIKTORIA PLZEN: in aggiornamento

Dove vedere Inter-Viktoria Plzen, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Inter-Viktoria Plzen, valevole per la 5.a giornata C di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 49,90 € all’ anno, ovvero 4,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.