Champions League, probabili formazioni Barcellona Inter: nuovo modulo per Inzaghi?

Probabili formazioni Barcellona Inter: verso il match

Archiviato il terzo turno della fase a gironi della Champions League, è arrivato il momento del quarto turno. Stasera l’Inter di Simone Inzaghi riaffronterà il Barcellona di Xavi, dopo averlo battuto per 1 a 0 nella gara d’andata disputata a San Siro. Si prospetta una partita dall’altissimo livello di tensione, soprattutto dopo le polemiche e le proteste da parte dei blaugrana per l’arbitraggio della gara d’andata. Il Camp Nou sarà uno stadio ancora più ostile del solito per la squadra nerazzurra. Per passare il girone di Champions, i nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre in questo match: col pareggio rimarrebbe davanti al Barcellona, e gli basterebbe battere il Viktoria Plzen a San Siro per avere la matematica certezza del passaggio del turno. Ma i calciatori dell’Inter non possono permettersi di fare alcun calcolo, devono scendere in campo con lo stesso spirito e la stessa compattezza di gruppo dimostrata nella serata di San Siro.

Probabili formazioni Barcellona Inter: le scelte di Xavi e Inzaghi

QUI BARCELLONA – Xavi dovrà fare i conti con alcune assenze, soprattutto quelle in difesa di Araujo e Kounde. Dubbi sul modulo utilizzato dagli spagnoli: Xavi potrebbe affidarsi ad un 3-4-3 o ad un 4-3-3. In porta ci sarà Ter Stegen. In difesa Piqué ed Eric Garcia: insieme ad essi potrebbe giocare nei tre di difesa anche De Jong. A centrocampo sicuri del posto Pedri, Busquets e Gavi. Il tridente sarà composto da Dembelé, Lewandowki e Ansu Fati (panchina per Raphinha). Il dubbio di formazione riguarda De Jong in posizione di centrale: in caso di 3-4-3 Sergi Roberto sarà l’esterno destro di centrocampo. In caso di 4-3-3 Sergi Roberto arretrerebbe nella posizione di terzino destro, mentre a sinistra giocherebbe l’ex Fiorentina Marcos Alonso (e De Jong finirebbe in panchina).

QUI INTER – Ancora assenti Lukaku, Brozovic e Correa. Dubbi di formazione per Inzaghi anche riguardo al modulo: c’è chi ipotizza ad un modulo più difensivo, dovuto alle assenze degli attaccanti, con Mkhitaryan e Calhanoglu alle spalle dell’unica punta Lautaro. Tuttavia, con ogni probabilità Inzaghi confermerà la formazione tipo con il classico 3-5-2. In porta conferma per Onana. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. Ballottagio aperto sulla corsia destra tra Darmian e Dumfries, mentre a sinistra ci sarà Dimarco. Calhanoglu ancora una volta in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. In avanti Lautaro e Dzeko (con i giovani Carboni e Curatolo come uniche alternative offensive dalla panchina).

Probabili formazioni Barcellona Inter: lo schieramento in campo

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Piqué, de Jong/Marcos Alonso, Eric Garcia; Sergi Roberto, Pedri, Sergio Busquets, Gavi; Dembelé, Lewandowki, Ansu Fati. All: Xavi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian/Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.