Champions League, probabili formazioni Inter Viktoria Plzen: panchina per Lukaku?

Probabili formazioni Inter Viktoria Plzen: verso il match

Ad un passo dalla storia, da un’impresa che sembrava pura utopia all’uscita dei gironi. L’Inter di Simone Inzaghi si giocherà il passaggio del turno di Champions League in questa sfida contro il Viktoria Plzen, dopo aver avuto la meglio sul Barcellona nel doppio confronto (vincendo l’andata a San Siro per 1 a 0 e pareggiando al ritorno al Camp Nou per 3 a 3). Nella gara di andata disputata contro i cechi del Viktoria Plzen, l’Inter si impose sul 2 a 0. Il destino è nelle mani dei nerazzurri: in caso di vittoria contro il Plzen la qualificazione sarà matematica, in caso contrario, basterebbe ottenere lo stesso risultato che otterrà il Barcellona contro il Bayern Monaco. Il Bayern guida il girono con 12 punti, segue l’Inter con 7 punti, al terzo posto il Barcellona a 4 e il Viktoria Plzen a 0.

Probabili formazioni Inter Viktoria Plzen: le scelte dei due allenatori

QUI INTER – Simone Inzaghi recupera Romelu Lukaku! Il belga torna tra i convocati, ma siederà in panchina. Recuperato anche Gagliardini, anch’esso in panchina. Ancora out Brozovic, oltre al lungodegente Dalbert. Inzaghi si affiderà al suo 3-5-2 base. In porta ci sarà Onana. In difesa Skriniar, Acerbi (in vantaggio su de Vrij) e Bastoni. Sugli esterni pronti Dumfries e Dimarco. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti la coppia composta da Dzeko e Lautaro.

QUI VIKTORIA – Rivoluzione per Bilek rispetto all’undici schierato nella gara d’andata. Stavolta il tecnico dei cechi si affiderà ad un 4-2-3-1. In porta Stanek. Difesa a 4 composta da Havel, Pernica, Hejda e Jemelka. Kalvach e Bucha agiranno davanti la difesa. I trequartisti saranno Mosquera, Vlkanova e Holik. In avanti, unica punta Chory.

Probabili formazioni Inter Viktoria Plzen: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi/de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Holik; Chory. All.: Bilek.