Dinamo Zagabria-Milan, streaming e diretta tv Mediaset o Sky Sport? Dove vedere Champions League

Martedì 25 ottobre alle ore 21 allo stadio Maksimir si disputerà il match Dinamo Zagabria-Milan, valevole per la quinta giornata del gruppo E di Champions League, che in classifica vede le due squadre al terzo posto con 4 punti, dietro a Chelsea (7 punti) e Salisburgo (6 punti).

Sono tre i precedenti in terra croata con i rossoneri avanti per 2-1, mentre nella gara d’andata giocata lo scorso14 settembre al “Meazza”, il “Diavolo” si è imposto per 3-1.

Dinamo Zagabria-Milan, probabili formazioni

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Lauritsen, Stefulj; Misic, Ljubicic; Orsic, Baturina, Spikic; Petkovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in tv e streaming

Il match Dinamo Zagabria-Milan sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 20.55. Telecronaca a cura di Riccardo Gentile e con il commento tecnico dell’ex calciatore Fernando Orsi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire la partita è quella dello streaming su Mediaset Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99 € al mese.

14 settembre 2022, Milan-Dinamo Zagabria 3-1: gli highlights