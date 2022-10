Maccabi Haifa-Juventus streaming Amazon o diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Il match Maccabi Haifa-Juventus, valido per il quarto turno dei gironi della Uefa Champions League 2022/23, si gioca martedì 11 ottobre alle ore 18:45 allo Stadio Sammy Ofer di Haifa. Con la vittoria all’Allianz Stadium per 3-1, la Juve ha accorciato sia sul PSG che sul Benfica: adesso sarà indispensabile vincere anche in Israele per avvicinare ancora di più almeno una delle due e poi giocarsi tutto nelle ultime due gare.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Juventus Champions League

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Champions League: Maccabi Haifa-Juventus, streaming gratis Sky Sport e diretta tv in chiaro Canale 5?

Maccabi Haifa-Juventus, match valido per la quarta giornata del girone di Champions League, non sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. Il match di Champions League, però, può essere guardato su Sky, precisamente ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming, dunque, si potrà vedere la gara anche su Sky Go. Inoltre, sarà possibile assistere al match in streaming a pagamento su Mediaset Infinity.