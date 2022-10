Milan – Chelsea, Pioli: “Domani sarà un’altra partita”

Stefano Pioli vuole per Milan – Chelsea un risultato opposto a quello dell’andata. Ad ogni modo il pesante 3 a 0 subito a Londra non sembra aver scalfito più di tanto i rossoneri che dopo la vittoria sulla Juventus, meditano vendetta. L’allenatore emiliano in vista del prossimo impegno di Champions League, ai microfoni di Sportmediaset ha dichiarato: “A Londra non ci siamo espressi come al solito. Non dobbiamo farci condizionare troppo da quella partita, ma dobbiamo imparare da alcune situazioni per fare meglio domani. Il Chelsea è molto forte, ha speso tanto per rinforzarsi. Ha qualità, organizzazione, velocità e intensità. Dovremo essere i migliori possibili. Dobbiamo dimostrare che è stato un episodio e che non può essere la normalità. Siamo in grado di fare cose migliori rispetto a Londra. Domani sarà un’altra partita, ma dobbiamo imparare dagli errori di settimana scorsa, perché il Chelsea, oltre ad aver messo in campo le proprie qualità, ha sicuramente approfittato delle nostre disattenzioni”.

Milan – Chelsea: De Ketelaere salta il big-match

Stefano Pioli per battere gli inglesi punta sull’uomo in più, lo Stadio San Siro: “È fantastico giocare davanti ai nostri tifosi, ci danno entusiasmo ed energia in ogni momento, prima durante e dopo la partita. È un’arma in più che porteremo in campo con noi”. L’allenatore dei diavoli non si sbilancia troppo sugli uomini che scenderanno in campo in Milan – Chelsea: “È abbastanza semplice: ho preso in analisi la partita precedente, l’ho riguardata, e in base a quello ho valutato cosa cambiare. Che cosa? Eh… (ride, ndr)”. Di sicuro non ci sarà il talento belga De Ketelaere: “Ha avuto un risentimento e sicuramente non ci sarà domani, difficilmente domenica. Rientrerà Messias. C’è il risveglio muscolare prima di decidere la formazione definitiva, sicuramente usciamo bene dalla sfida con la Juve”.