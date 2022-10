Napoli-Rangers, streaming e diretta tv Mediaset o Sky Sport? Dove vedere Champions League

Mercoledì 26 ottobre alle ore 21 allo stadio “Diego Armando Maradona” si disputerà il match Napoli-Rangers, valevole per la quinta giornata del gruppo A di Champions League, che in classifica vede i partenopei al primo posto a punteggio pieno, mentre gli scozzesi sono ultimi con zero punti.

Sarà il primo confronto in terra campana, con l’unico precedente che risale alla gara d’andata quando il 14 settembre a Glasgow, gli azzurri si sono imposti per 3-0.

Dove vedere Napoli-Rangers, probabili formazioni

Il match Napoli-Rangers sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire la partita è quella dello streaming su Mediaset Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99 € al mese.

Rangers-Napoli 0-3: gli highlights