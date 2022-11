Bayern Monaco-Inter, streaming gratis e diretta tv Sky Sport o Mediaset? Dove vedere Champions League

Questa sera alle ore 21 all’Allianz Arena si disputerà il match Bayern Monaco-Inter, valevole la sesta ed ultima giornata del gruppo C di Champions League; che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e secondo posto con 15 e 10 punti e già qualificate aritmeticamente per gli ottavi di finale.

Nella gara d’andata giocata a Milano lo scorso 7 settembre, i bavaresi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Sanè al 25′ e autogol D’Ambrosio al 66′.

Sono tre i precedenti in terra tedesca che vede i nerazzurri imbattuti (due successi e un pareggio); l’arbitro della sfida sarà lo slovacco Ivan Kružliak.

Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv e streaming

Il match Bayern Monaco-Inter sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 20.55. Telecronaca a cura di Fabio Caressa e con il commento tecnico dell’ex calciatore Giuseppe Bergomi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire la partita è quella di Canale 5 che trasmetterà la partita in chiaro, compreso lo streaming gratuito sul sito di Sportmediaset.

28 maggio 2010, Finale Champions League Inter-Bayern Monaco 2-0: gli highlights