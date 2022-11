Le possibili avversarie delle italiane agli ottavi di Champions League

Il Milan di Stefano Pioli regala spettacolo a San Siro, battendo il Salisburgo con il risultato di 4 a 0, e strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La formazione rossonera, dunque, si unisce ad Inter e Napoli tra le formazioni italiane nella fase ad eliminazione diretta, mentre la Juventus retrocede in Europa League. Adesso, bisognerà attendere le ore 12 di lunedì 7 novembre per scoprire le rispettive avversarie che usciranno dalle urne di Nyon. Ecco di seguito le possibili avversare delle formazioni italiane agli ottavi di Champions League.

Possibili avversarie delle italiane agli ottavi di Champions

Nel sorteggio di lunedì a Nyon tutte le squadre che hanno terminato la fase a gironi al primo posto saranno teste di serie. Le teste di serie, come per esempio il Napoli (l’unica italiana), non potranno affrontarsi fra di loro ma potranno sfidare soltanto le seconde classificate degli altri raggruppamenti. Inoltre, sono vietati gli accoppiamenti tra club della stessa nazione, paletto che verrà a decadere a partire dai quarti di finale. Ecco di seguito le possibile avversarie delle tre italiane: Inter, Milan e Napoli.

POSSIBILI AVVERSARIE NAPOLI

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà testa di serie al sorteggio e potrà pescare una tra le seguenti squadre:

Club Brugge;

Eintracht Francoforte;

Lipsia;

Borussia Dortmund;

PSG.

POSSIBILI AVVERSARE MILAN

Il Milan di Stefano Pioli non sarà testa di serie e potrà pescare una tra le seguenti squadre:

Porto;

Tottenham;

Real Madrid;

Machester City;

Bayern Monaco;

Benfica.

POSSIBILI AVVERSARIE INTER

L’Inter di Simone Inzaghi non sarà testa di serie e potrà pescare una tra le seguenti squadre:

Porto;

Tottenham;

Chelsea;

Real Madrid;

Manchester City;

Benfica.