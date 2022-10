Esclusione precauzionale anche per il numero 9 in casa Inter. Dzeko, così come Lukaku, ha saltato una parte dell’allenamento per infortunio. Il numero 9 neroazzurro ha subito una botta, dovrebbe andare, però, diversamente da Big Rom, a Monaco di Baviera ma difficilmente partirà fra i titolari.

Infortunio anche per Dzeko: le condizioni

Dopo una fase molto negativa, l’Inter sta risalendo la china. Le ultime 7 partite hanno visto i neroazzurri trionfare ben 6 volte e pareggiare solo una – quella col Barcellona al Camp Nou – che ha il sapore di una vittoria. E uno degli artefici della rinascita neroazzurra è stato l’intramontabile Edin Dzeko. Il bosniaco ha siglato una doppietta contro il Sassuolo e una contro il Plzen, nella sfida fondamentale per la qualificazione. Ora in ottica Champions i neroazzurri affronteranno il Bayern Monaco, in una gara inutile ai fini della classifica ma che potrebbe dire molto sulla nuova identità neroazzurra. Sicuramente non ci sarà Lukaku, di nuovo fuori per infortunio, e difficilmente Dzeko sarà fra i titolari. Il cigno di Sarajevo ha saltato una parte dell’allenamento per una botta questa mattina e potrebbe essere risparmiato. Da tenere sott’occhio in vista del match fondamentale contro la Juventus, che ha perso per infortunio nell’ultima settimana Vlahovic, Iling e anche McKennie.