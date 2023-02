Martedì 14 febbraio, alle ore 21, al “Parco dei Principi” di Parigi, si disputerà il match PSG-Bayern Monaco, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Prima di scoprire dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il PSG è arrivato secondo nel Gruppo H conquistando 14 punti, gli stessi del Benfica, arrivato primo ma con una differenza reti migliore rispetto ai parigini. Il Bayern Monaco, invece, è arrivato primo nel Gruppo C conquistando 18 punti a +8 sull’Inter, seconda. Il match di ritorno si disputerà mercoledì 8 marzo all’ “Allianz Arena” di Monaco di Baviera.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-BAYERN MONACO

PSG: in aggiornamento

BAYERN MONACO: in aggiornamento

Dove vedere PSG-Bayern Monaco, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match PSG-Bayern Monaco, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky. Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming scaricabile sia sul proprio smarthphone sia sulla propria Smart TV o anche sulle console come PS4 o sull’Amazon Fire Stick. Per poter gustarsi il grande spettacolo della Champions, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 7,99 € al mese.