Martedì 21 febbraio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, massima competizione europea, tra Liverpool-Real Madrid. Le due compagini si sfideranno allo stadio Anfield di Liverpool.

Champions League, Liverpool-Real Madrid: come arrivano le due squadre

Il Liverpool si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Premier League. I Reds, infatti, hanno perso 3-0 in trasferta contro il Wolverhampton ed hanno vinto in casa 2-0 contro l’Everton. Il Real Madrid, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I Blancos, infatti, si sono aggiudicati il Mondiale per club in finale contro l’Al Hilal per 5-3 ed hanno vinto per 4-0 in casa contro l’Elche.

Champions League, probabili formazioni Liverpool-Real Madrid

Le probabili formazioni del match di Premier League Liverpool-Real Madrid. Ecco le scelte di Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti.

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo.

Diffidati: Alexander-Arnold

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Camavinga; Modrić, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.