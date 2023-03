Mercoledì 8 marzo, alle ore 21, si disputerà il match Tottenham-Milan, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Tottenham-Milan in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Si ripartirà dall’1-0 firmato Brahim Diaz in favore dei rossoneri della gara d’andata che si è giocata lo scorso 14 febbraio a “San Siro”. Ricordiamo che non vale più la regola dei gol in trasferta, pertanto in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-MILAN

Dove vedere Tottenham-Milan, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Tottenham-Milan, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 49,90 € all’ anno, ovvero 4,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.