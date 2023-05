Infortunio Leao, derby di Champions a rischio?

Milan ansia per l’infortunio di Leao, che ha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Lazio. La testa e i pensieri non possono non andare al derby di Champions League contro l’Inter, in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio San Siro. A fare chiarezza nel post partita è stato il tecnico dei meneghini Stefano Pioli.



“Rafa l’ho visto sereno e anche stare bene. Molto probabilmente si è fermato in tempo. Non mi sembra una cosa molto grave, ma è meglio aspettare gli esami di domani. Va detto che, giocando tra quattro giorni, non si possono fare previsioni. Io comunque mi fido dei miei giocatori ed è quello che mi ha detto a fine partita, ossia di essersi fermato in tempo“, queste le parole del mister ai microfoni di Dazn. Insomma, non resta che attendere le notizie dei test diagnostici di domani per cercare di capire se il portoghese recupererà dall’infortunio e sarà della partita. Leao e tutto il mondo Milan non possono che incrociare le dita.