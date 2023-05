Inter, tutte le novità sul main sponsor finale di Champions League. Scopriamo in cosa consiste la nuova idea pronta ad avanzare in vista della finale ad Ataturk. I tifosi a breve potranno godersi la sfida tra Manchester City e Inter, finale di Champions League 2022/2023. Dopo il doppio successo dei nerazzurri nel derby contro il Milan, il City ha strappato il pass per la finale battendo il Real Madrid 4-0 nella sfida di ritorno a Manchester, dopo l’1-1 dell’andata. Il 10 giugno alle ore 21:00 (ora italiana) si disputerà la sfida, mentre, allo stadio Ataturk di Istanbul saranno le 22:00.

Inter, main sponsor Champions: primo confronto ufficiale

Lo stadio Ataturk di Istanbul è il più grande della Turchia. E’ stato il terreno di gioco di diversi club, tra cui Fatih Karagumruk, Galatasaray e Besiktas. Con una capienza di 75.000 spettatori, osserveremo una finale assolutamente inedita, il primo confronto ufficiale nella storia tra Inter e Manchester City. Le sfide effettuate ad oggi si sono svolte solo tramite incontri amichevoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la finale di Istanbul del 10 giugno potrebbe essere disputata dall’Inter con un marchio sul petto.

“Inter Campus” una possibilità per ‘Inter Futura srl’

Si sa che a Nyon impediscono di inserire sulla maglia, in occasione dell’ultimo atto della finale di Champions, un marchio di tipo commerciale. Ciò non implica però il divieto di inserimento di un marchio relativo a una fondazione benefica. Si rimane in attesa della possibilità di poter utilizzare “Inter Campus”, non è una fondazione ma un progetto speciale di Inter Futura srl. Secondo quanto riportato, la strada che il club potrebbe percorrere è quella di mettere sulla maglia il nome della fondazione benefica del prossimo sponsor.