Inter: Zhang ha deciso il futuro di Inzaghi, ecco le sue parole

Inter in finale di Champions League, risultato inatteso a dir poco ad inizio anno. Possibilità per la squadra di Simone Inzaghi di alzare il trofeo più prestigioso, ambito da tutti i top club europei. Superato lo scoglio derby in semifinale, la squadra nerazzurra dovrà vedersela contro una corazzata, o il Real Madrid oppure il Manchester City. Della serie dove prendi prendi male, ma d’altronde si tratta di una finale.

Le parole di Zhang sul futuro di Inzaghi

Simone Inzaghi porta l’Inter in finale di Champions League ed è un risultato che potrebbe premiare l’allenatore nerazzurro per il proseguimento del rapporto con il club di Zhang. Proprio Zhang ha sentenziato a fine partita il futuro di Inzaghi. Certo, ogni decisione ufficiale sarà presa a fine stagione, ma il percorso in Champions League, il quarto posto che sembra nelle mani dell’Inter e la finale di Coppa Italia da giocare sembrano aver messo una seria ipoteca sul prolungamento del rapporto Inter-Inzaghi. Ecco le parole di Zhang: “Non c’è alcun motivo per cambiare allenatore. La prossima sarà la terza stagione con lui in panchina. C’è grande soddisfazione, ma non è finita qui: il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Abbiamo vendicato quanto accaduto nel 2003. L’unico a credere alla finale di Champions League ad inizio stagione era Lukaku, ne era convinto fin dall’estate”.