Manchester City-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv Mediaset o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Domani sera alle ore 21 all'”Etihad Stadium” si disputerà il match Manchester City-Real Madrid, valevole per la semifinale di ritorno della Champions League, che all’andata ha visto le due squadre pareggiare per 1-1.

Sono nove i precedenti complessivi con bilancio in perfetta parità: tre vittorie ciascuno e tre pareggi; chi avrà la meglio nella finale del prossimo 10 giugno ad Instanbul, sfiderà la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Inter-Milan (andata 2-0 per i nerazzurri).

Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv e streaming

La super sfida Manchester City-Real Madrid sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, tramite l’applicazione fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispostivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca a cura di Sandro Piccinini e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini.