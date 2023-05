Milan: Pioli studia la formazione senza Leao, ecco come potrebbe essere

E’ quasi giorno di vigilia del derby di Champions League tra Milan e Inter. Tante le attese e le aspettative, come è giusto che sia, vista la valenza della posta in palio: l’accesso alla finale di Champions League. Pioli con il dubbio Leao, sta studiando una formazione senza di lui.

Pioli studia una formazione senza Leao

Pioli sta studiando una formazione senza il suo uomo più importante, Rafael Leao. Formazione praticamente fatta, anche se i numeri del Milan senza Leao non sono positivi. Quando il 17 non è partito dal primo minuto o è stato fuori per squalifica, i rossoneri hanno vinto solo una volta. IIn porta ci sarà Maignan, la linea difensiva a quattro sarà la stessa vista all’inizio contro la Lazio con Theo e Calabria sugli esterni e Kjaer-Tomori in mezzo. Il centravanti sarà ovviamente Giroud, a centrocampo Tonali e Kruniccon Bennacer qualche metro più avanti assieme a Brahim Diaz e…questo è il grande dubbio della vigilia. Il favorito per prendere il posto di Leao sulla sinistra è Saelemaekers, anche se Rebic e Origi scalpitano.