Milan-Inter, streaming gratis e diretta tv Mediaset, Amazon Prime o TV8? Dove vedere Champions League

Mercoledì 10 maggio alle ore 21 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si disputerà il match Milan-Inter, valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Nei due turni ad eliminazione diretta i rossoneri hanno eliminato Tottenham e Napoli, mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio sulle portoghesi Porto e Benfica.

Il derby milanese conta quattro precedenti in Europa che hanno visto sempre qualificare il “Diavolo”: nella stagione 2002/03 con un doppio pareggio in semifinale (0-0 in casa Milan e 1-1 in casa Inter) e poi nel 2004/05 nei quarti con successo casalingo milanista per 2-0 e poi al ritorno partita sospesa definitivamente quando il portiere brasiliano Dida venne colpito da un fumogeno.

In questa stagione nei derby di campionato si è registrato un successo ciascuno: all’andata il Milan si è imposto per 3-2, al ritorno successo interista per 1-0, con quest’ultimi che hanno vinto la Supercoppa italiana per 3-0 a Riad (Arabia Saudita).

Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Il match Milan-Inter sarà visibile in diretta su Amazon Prime Video, tramite l’applicazione fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca a cura di Sandro Piccinini e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini.

La semifinale di Champions League sarà trasmessa in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito anche attraverso sul sito del canale.