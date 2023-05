Il Milan di Stefano Pioli perde contro l’Inter di Simone Inzaghi per 0-2 la gara di andata della semifinale di Champions League e non mancano le critiche nei confronti di mister Pioli, soprattutto da parte di Franco Ordine, noto opinionista e attento osservatore dei rossoneri.

Le parole di Franco Ordine

Milan che perde 0-2 contro l’Inter il derby di andata e, in attesa di dare l’assalto ai nerazzurri nella gara di ritorno, subisce le “doverose” critiche da parte degli addetti ai lavori. La prima gara giocata è stata totalmente a favore dell’Inter, sia a livello di gioco che di risultato. Addirittura ai nerazzurri il risultato finale sembra andargli stretto. Milan che può recriminare l’assenza di Leao, tenuto fuori dalle noie muscolari post-Lazio, nella gara di ritorno però dovrebbe tornare tra i protagonisti assoluti. Franco Ordine, intervenuto su Radio24, durante la trasmissione Tutti Convocati, ha parlato proprio del derby di andata. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Pioli non avrebbe dovuto attaccarsi all’arbitro, non mi è piaciuto. La sconfitta dev’essere una lezione per la proprietà Milan: non è scontato che l’unico parametro di scelta debba essere l’età giovane. Il mix tra vecchi e giovani resta la formula magica. Il Milan avrebbe perso anche con Leao in campo. L’attrezzatura della panchina è ben diversa rispetto all’Inter: fate un paragone tra i cambi a disposizione di Inzaghi e quelli di Pioli. Ciò chiama alle responsabilità anche sul mercato estivo”.