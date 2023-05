Milan-Inter è già in archivio e si guarda alla partita di ritorno, per avere l’ufficialità di quale squadra milanese andrà in finale di Champions League. Ieri sera inizio di partita a senso unico, è sostanzialmente anche tutta la gara è stata in mano di una squadra sola: l’Inter. Pistocchi, giornalista ed opinionista sempre sul pezzo, si è espresso in merito ad una situazione di gioco dubbia. Secondo lui l’arbitro della gara e il commentatore addetto a queste tipologie di episodi, su Amazon Prime, non hanno effettuato la scelta più corretta e quindi giusta. Di seguito le sue parole twittate appena dopo la gara.

Il pensiero di Pistocchi

Maurizio Pistocchi, come al solito attento sugli episodi dubbi delle gare seguite, pone l’attenzione su un potenziale cartellino rosso da estrarre ad un giocatore del Milan. Ed è in disaccordo con la valutazione dell’ex arbitro Calvarese, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime. Ecco cosa ha scritto su Twitter Pistocchi in merito al contatto tra Krunic e Bastoni dentro l’area di rigore rossonera: “Peggio del grave errore di Gil Manzano e del Var che non vedono il pugno di Krunic a Bastoni. A termini di regolamento, rosso e calcio di rigore. C’è solo Calvarese che non vede il pugno chiuso di Krunic”.