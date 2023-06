La finale di Istanbul ha incoronato il Manchester City, per la prima volta nella sua storia, campione d’Europa. La partita fra la compagine di Guardiola e quella di Inzaghi, però, non è andata come veniva pronosticato nei giorni precedenti al match. La squadra di Guardiola non è riuscita a imporre il proprio gioco, come succede di solito, ma ha vinto con un solo gol di scarto e rischiando molte volte il pareggio negli ultimi 20 minuti, con occasioni clamorose per l’Inter. E ora l’Inter spera di poterci riprovare nella prossima finale di Champions League 2023/2024 che verrà giocata a Londra.

Finale Champions 2023/2024, ecco dove

Il 1 giugno 2024 saranno molte squadre a sperare di prendere l’aereo per Londra per giocare la finale di Champions League, a partire dall’Inter. Guardiola, da parte sua, può festeggiare il triplete con il City mentre Inzaghi esce a testa alta, altissima. I neroazzurri hanno giocato contro una squadra con un valore totale nettamente superiore a quello neroazzurro e con un calciomercato ben diverso da quello neroazzurro. Ma la differenza in campo non si è vista, con Inter e City che hanno giocato alla pari e i neroazzurri che avrebbero meritato il pareggio per quanto prodotto nell’ultima frazione di gioco.