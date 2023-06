Finale Champions League, le probabili formazioni di Manchester City-Inter

Sabato 10 giugno, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la finale di Champions League, massima competizione europea, tra Manchester City-Inter. Le due compagini, guidare da Pep Gurdiola e Simone Inzaghi, si sfideranno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Champions League, Manchester City-Inter: come arrivano le due squadre

Il Manchester City si avvicina al match reduce da una sconfitta per 1-0 in trasferta nell’ultima giornata del campionato di Premier League e dalla vittoria in finale di FA Cup per 2-1 contro il Manchester United, grazie alla doppietta di Gundogan. L’Inter, invece, si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in finale di Coppa Italia per 1-2 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e dalla vittoria in Serie A per 3-2 contro l’Atalanta in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Champions League, probabili formazioni Manchester City-Inter

Le probabili formazioni del match valido per la finale di Champions League in programma sabato 10 giugno alle ore 21:00 tra Manchester City-Inter. Ecco i possibili undici scelti da Pep Guardiola e Simone Inzaghi.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) – Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.

INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistente: Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (POL)

4° ufficiale: Istvan Kovacs (ROM)

Riserva AR: Vasile Florin Marinescu (ROM)

VAR: Tomasz Kwiatowski (POL)

Assistente VAR: Bartosz Frankowski (POL)