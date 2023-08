Champions League 2023/24: quali squadre alla qualificazione Playoff ? Risultati e abbinamenti

Quasi ultimato il tabellone dei risultati del terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2023/24. Manca ancora all'appello una tra AEK Atene e Dinamo Zagabria. Non sono mancate le emozioni e le sorprese. Ecco quali squadre alla qualificazione playoff. I risultati del terzo turno preliminare.

Occorrerà attendere Sabato 19 Agosto per vedere completo il tabellone delle gare del terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2023/24. Difatti, dovrà essere recuperato il match di andata tra AEK Atene e Dinamo Zagabria, rinviato per i gravissimi episodi di violenza avvenuti nella capitale greca.

Lo scontro sanguinoso tra diversi sostenitori dell'AEK Atene e della Dinamo Zagabria, avvenuto nella serata di Lunedì 7 Agosto, ha portato alla morte di un tifoso di 29 anni del club di Nea Filadelfia. Si sono aggiunte 8 persone ferite piuttosto seriamente. La polizia ellenica ha eseguito l'arresto di circa 100 persone, la maggior parte di esse di origine croata. Il divieto di recarsi in Grecia non ha impedito l'afflusso di diversi sostenitori ospiti che hanno raggiunto Atene a bordo di mezzi propri. La UEFA, pertanto, ha deciso di rinviare l'incontro tra le due squadre.

Champions League 2023/24: verso la qualificazione Playoff

Tra le gare d'andata e quelle di ritorno sono state registrate alcune esclusioni di prestigio, pur mostrandosi pochi squilibri nei vari confronti. I polacchi del Rakow Czestochowa eliminano piuttosto agevolmente i ciprioti dell'Aris Limassol (complessivo di 3-1); il Maccabi Haifa va in scioltezza contro lo Slovan Bratislava (complessivo di 5-2); c'è anche la firma di Icardi nel passaggio del Galatasaray ai danni dell'Olimpija Ljubljana (complessivo di 4-0); battaglia calcistica a Praga tra lo Sparta e il Copenhagen. Dopo lo 0-0 dell'andata, si arriva al 3-3 dei supplementari: ai rigori è decisiva la trasformazione di Bardghji che porta i danesi avanti (4-2); sogno svanito per il Klaksvik delle Isole Faroe, i norvegesi del Molde hanno la meglio ma riescono a superarli soltanto nei supplementari (complessivo di 3-2).

Tra le due gare di qualificazione, il Braga umilia i serbi del Backa Topola (complessivo di 7-1); è stata dura per i Rangers di Glasgow che hanno strappato un pareggio al ritorno in casa del Servette, dopo una vittoria di misura all'andata: scozzesi ai playoff (complessivo di 3-2); si diverte il PSV Eindhoven che irride gli austriaci dello Sturm Graz (complessivo di 7-2); nel big match della giornata, al Velodrome è stato un palpitante Olympique Marsiglia-Panathinaikos. Rigore per gli ospiti a 10 minuti oltre il 90', 2-1 di Ioannidis e supplementari. Nulla da fare per ulteriori tempi extra, si va ai rigori: penalty conclusivo trasformato da Mladenovic e il Panathinaikos fa festa. Nell'attesa di recuperare il match di ritorno (il 19 Agosto, ore 20:45, in Grecia) l'AEK Atene espugna il terreno della Dinamo Zagabria per 2-1.

Champions League 2023/24: risultati terzo turno preliminare

PERCORSO CAMPIONI ANDATA RITORNO RAKOW CZESTOCHOWA - Aris Limassol 2 - 1 1 - 0 Slovan Bratislava - MACCABI HAIFA 1 - 2 1 - 3 AEK Atene - Dinamo Zagabria 19/08 20:45 2 - 1 Olimpija Ljubljana - GALATASARAY 0 - 3 0 - 1 COPENHAGEN - Sparta Praga 0 - 0 3 - 3 (4 - 2 PEN) Klaksvik - MOLDE 2 - 1 0 - 2 (AET) PERCORSO PIAZZATE ANDATA RITORNO BRAGA - Backa Topola 3 - 0 1 - 4 RANGERS - Servette 2 - 1 1 - 1 PANATHINAIKOS - Olympique Marsiglia 1 - 0 1 - 2 (5 - 3 PEN) PSV EINDHOVEN - Sturm Graz 4 - 1 3 - 1 -

Champions League 2023/24: i Playoff

I gruppi si distinguono in "Percorso Campioni" e in "Percorso Piazzate". Tutte le squadre del terzo turno vincenti accedono alla fase di Playoff della UEFA Champions League; le squadre perdenti del "Percorso Piazzate" accedono alla fase a gironi della UEFA Europa League, mentre le squadre perdenti del "Percorso Campioni" accedono alla fase di playoff della UEFA Europa League.

In virtù dei risultati del terzo turno di qualificazione, ecco il tabellone dei Playoff della UEFA Champions League 2023/24:

GARE ANDATA RITORNO MACCABI HAIFA - YOUNG BOYS 23 Agosto ore 21:00 29 Agosto ore 21:00 ANVERSA - AEK ATENE / DINAMO ZAGABRIA 22 Agosto ore 21:00 30 Agosto ore 21:00 RAKOW CZESTOCHOWA - COPENHAGEN 22 Agosto ore 21:00 30 Agosto ore 21:00 MOLDE - GALATASARAY 23 Agosto ore 21:00 29 Agosto ore 21:00 RANGERS - PSV EINDHOVEN 22 Agosto ore 21:00 30 Agosto ore 21:00 BRAGA - PANATHINAIKOS 23 Agosto ore 21:00 29 Agosto ore 21:00 -

Le squadre vincenti delle gare di Playoff avanzeranno alla fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24; le squadre perdenti, invece, accederanno alla fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24.