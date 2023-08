Panathinaikos-Braga, streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky Sport? Dove vedere spareggio Champions League

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra Panathinaikos-Braga ritorno dello spareggio di Champions League. Nella gara d'andata disputata la scorsa settimana, la squadra portoghese si è imposta per 2-1, ma con i greci bravi a segnare al minuto 95.

Questa sera alle ore 21 allo stadio "Kallimarmaro" di Atene si disputerà il match Panathinaikos-Braga, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League. Nella gara d'andata giocata la scorsa settimana la squadra portoghese si è imposta per 2-1, ma con i greci bravi a trovare la rete al minuto 95' che potrebbe essere decisiva.

Ricordiamo che anche per questa stagione non ci sarà la regola del gol che vale doppio in trasferta e dunque se i padroni di casa dovessero essere in vantaggio di misura al termine dei novanta minuti, sia andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Panathinaikos-Braga, probabili formazioni

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Brignoli; Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Juankar; Vilhena, Perez; Verbic, Djuricic, Mancini; Ioannidis.

SPORTING BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakate, Marin; A.Horta, Carvalho; R. Horta, Bruma, Djalo; Ruiz.

Dove vedere Panathinaikos-Braga in tv e streaming

Il match Panathinaikos-Braga sarà visibile su Sky Sport (ch. 256) con diretta a partire dalle ore 20.55. Per gli abbonati di Sky (da più di un anno), la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire l'incontro di spareggio di Champions League, è quella dello streaming su Mediaset Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99 € al mese.