Milan-Newcastle, streaming gratis e diretta tv Mediaset, Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra i rossoneri e i Magpies, valevole per la prima giornata del gruppo F di Champions League, che vede inserite anche i francesi del Psg e i tedeschi del Borussia Dortmund.

Martedì 19 settembre alle ore 18.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano si disputerà il match Milan-Newcastle, valevole per la prima giornata di Champions League (gruppo F). Nel raggruppamento fanno parte anche i francesi del Psg e i tedeschi del Borussia Dortmund, che si sfideranno al "Parco dei Principi" di Parigi (ore 21).

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre, con i rossoneri che contano 47 precedenti ufficiali contro squadre inglesi: il bilancio 13 vittorie, 13 pareggi, 21 sconfitte.

Dove vedere Milan-Newcastle in tv e streaming

Il match di Champions League tra Milan-Newcastle, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch. 203), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 251) con diretta a partire dalle ore 18.40.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il Channel Infinity+ (a pagamento).