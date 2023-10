Atletico Madrid-Feyenoord, streaming e diretta tv: mediaset o Sky? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra la squadra spagnola e quella olandese, valevole per la seconda giornata del gruppo E di Champions League, che vede inserite anche gli scozzesi del Celtic oltre alla Lazio di Sarri

Mercoledì 4 ottobre alle 18:45 si giocherà Atletico Madrid-Feyenoord allo "Estadio Metropolitano" di Madrid. Il match è valido per la seconda giornata di Champions League (Gruppo E). Nello stesso raggruppamento ci sono anche gli scozzesi del Celtic e la Lazio di Sarri, che si sfideranno alle ore 21:00 in Scozia. Prima di scoprire dove vedere Atletico Madrid-Feyenoord in diretta tv e streaming, una breve presentazione del match.

I Colchoneros sono reduci dal pareggio incredibile alla prima giornata contro la Lazio, arrivato allo scadere con gol di Provedel e 1-1 finale. Il Feyenoord invece ha regolato gli scozzesi del Celtic con il punteggio di 2-0 che vale il primato in solitaria del Gruppo E. L'Atletico è quindi già obbligato a vincere per non rimanere troppo attardato nel discorso qualificazione, una eventuale vittoria del Feyenoord favorirebbe di molto il discorso qualificazione per gli olandesi.

L'unico precedente tra le due squadre è un'amichevole nel 2021 vinta dal Feyenoord per 2-1.

Dove vedere Atletico Madrid-Feyenoord in diretta tv e streaming

Il match di Champions League tra Atletico Madrid e Feyennord sarà visibile sul canale di Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport (Canale 254), previo abbonamento.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il Channel Infinity+ (a pagamento).

Atletico Madrid-Feyenoord, probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Lino; Morata Griezmann

All. Simeone

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez

All. Slot