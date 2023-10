Copenaghen-Bayern Monaco, streaming e diretta tv: mediaset o sky? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra la squadra danese e quella tedesca, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Champions League, che vede inserite anche gli inglesi del Manchester United e i turchi del Galatasaray

Martedì 3 ottobre alle ore 21:00 andrà in scena Copenaghen-Bayern Monaco allo stadio "Parken" di Copenaghen. Il match è valido per la seconda giornata di Champions League (Gruppo A). Nello stesso raggruppamento anche Manchester United e Galatasaray, che si sfideranno in contemporanea all'Old Trafford. Prima di scoprire dove vedere Copenaghen-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, una breve presentazione del match.

Nella prima giornata il Bayern Monaco si è imposto con un rocambolesco 4-3 sul Manchester United, vittoria che gli vale il primato del girone. La squadra danese ha invece trova un pareggio per 2-2 contro il Galatasaray, per una seconda posizione a pari merito. Una vittoria dei tedeschi sarebbe importante per consolidare la leadership del Gruppo A e proiettarsi già verso la qualificazione.

Non ci sono precedenti tra le due squadre, che si incontrano quindi per la prima volta in campo europeo. L'arbitro dell'incontro sarà l'israeliano Orel Grinfeeld.

Dove vedere Copenaghen-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Il match di Champions League tra Copenaghen e Bayern Monaco sarà visibile sul canale di Sky Sport (Canale 255), previo abbonamento.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il Channel Infinity+ (a pagamento).

Copenaghen-Bayern Monaco, probabili formazioni

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Goncalves; Bardghji, Larsson, Achouri

All. Neestrup

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sanè, Musiala, Coman; Kane

All. Tuchel