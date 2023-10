Inter-Benfica, dove vedere la gara di UEFA Champions League: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Inter-Benfica, gara del Gruppo D valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, si gioca martedì 3 ottobre, ore 21:00, allo "Stadio Giuseppe Meazza" di Milano. Ecco dove vederla in diretta TV e in streaming, oltre alle probabili formazioni.

Inter-Benfica, dove vedere la gara valida per la fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24? Si gioca martedì 3 ottobre 2023, ore 21:00, allo "Stadio Giuseppe Meazza" di Milano.

EVENTO Inter-Benfica, UEFA Champions League 2023/24 LUOGO Milano, "Stadio Giuseppe Meazza" DATA Martedì 3 ottobre 2023 ORE 21:00

Inter-Benfica: dove vedere la gara?

Inter-Benfica viene trasmessa su Mediaset e su Sky. Inoltre, è disponibile in:

Diretta TV: su Mediaset, in chiaro [Canale 5, Canale 105 e Canale 505 HD, tutte in DT].

Diretta TV: su Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 473 in DT], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su Infinity+, la piattaforma di Mediaset per tutti i clienti abbonati al servizio.

Inter-Benfica: le probabili formazioni e gli indisponibili (in aggiornamento)

INTER



3-5-2



Probabile formazione BENFICA



4-3-3



Probabile formazione 1

Yann Sommer 1

Anatolii Trubin 95

Alessandro Bastoni 6

Alexander Bah 15

Francesco Acerbi 5

Felipe Rodrigues da Silva 36

Matteo Darmian 30

Nicolás Otamendi 32

Federico Dimarco 8

Fredrik Aursnes 23

Nicolò Barella 87

Joao Neves 20

Hakan Calhanoglu 10

Orkun Kokcu 22

Henrikh Mkhitaryan 11

Angel Di Maria 2

Denzel Dumfries 27

Rafa Silva 9

Marcus Thuram 20

Joao Mario 10

Lautaro Martinez 33

Petar Musa Coach



Simone Inzaghi Coach



Roger Schmidt

INTER



Indisponibili BENFICA



Indisponibili Marko Arnautović Antonio Silva Juan Cuadrado - Davide Frattesi - Stefano Sensi -

Inter-Benfica: la presentazione

Altra "notte di UEFA Champions League" per l'Inter di Simone Inzaghi che affronta il Benfica dell'ex juventino Angel Di Maria.

I "Nerazzurri" sono reduci dalla vittoriosa trasferta di campionato in casa della Salernitana, in cui Lautaro Martinez ha creato il record di primo marcatore della storia della Serie A a siglare 4 reti in un'unica gara da calciatore non titolare, oltre che ad aiutare i propri compagni a restare al primo posto con 18 punti. Dopo l'1-1 nella gara di esordio a San Sebastian contro la Real Sociedad, l’Inter affronta davanti al proprio pubblico il Benfica per tentare di staccare i diretti rivali e pensare già alla qualificazione agli ottavi.

I portoghesi, tuttavia, arrivano con il desiderio di dare il tutto per tutto, dopo la brutta sconfitta a domicilio contro il Salisburgo nella gara inaugurale del girone. I lusitani hanno battuto gli eterni rivali del Porto nell'ultima gara del massimo campionato portoghese, proprio grazie alla rete decisiva siglata da Angel Di Maria allo "Stadio da Luz", portandosi a un punto dalla capolista Sporting Lisbona, a quota 19.

Per gli amanti delle statistiche e delle superstizioni, le due formazioni si sono affrontate nei quarti di finale della trascorsa UEFA Champions League, con il risultato complessivo tra andata e ritorno che porto la squadra meneghina in semifinale.