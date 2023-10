Inter-Salisburgo, streaming gratis e diretta tv Mediaset, Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra nerazzurri ed austriaci, valevole per la terza giornata del gruppo D di Champions League, che vede inserite anche gli spagnoli del Real Sociedad e i portoghesi del Benfica.

Martedì 24 ottobre alle ore 18.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano si disputerà il match Inter-Salisburgo, valevole per la terza giornata del gruppo D di Champions League, che in classifica vede i nerazzurri al primo posto con 4 punti (insieme alla Real Sociedad), mentre gli austriaci seguono con tre punti (Benfica ancora fermo a zero).

Sono due i precedenti tra le due squadre, risalenti alla finale di Coppa Uefa 1993/94, con l'Inter che si impose sia all'andata che al ritorno con il risultato di 1-0. Mercoledì 8 novembre (ore 21) sarà in programma il match di ritorno alla "Red Bull Arena", valevole per la quarta giornata.

Inter-Salisburgo, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Capaldo; Gloukh; Simic, Konatè.

Dove vedere Inter-Salisburgo in tv e streaming

Il match di Champions League tra Inter-Salisburgo, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch. 203), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 18.40.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il Channel Infinity+ (a pagamento): telecronaca a cura di Riccardo Trevisani e il commento tecnico dell'ex calciatore Massimo Paganin.