Napoli-Real Madrid, dove vedere la gara di UEFA Champions League: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Napoli-Real Madrid, gara del Gruppo C valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, si gioca martedì 3 ottobre, ore 21:00, allo "Stadio Diego Armando Maradona" di Napoli. Ecco dove vederla in diretta TV e in streaming, oltre alle probabili formazioni.

Napoli-Real Madrid, dove vedere la gara valida per la fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24? Si gioca martedì 3 ottobre 2023, ore 21:00, allo "Stadio Diego Armando Maradona" di Napoli.

EVENTO Napoli-Real Madrid, UEFA Champions League 2023/24 LUOGO Napoli, "Stadio Diego Armando Maradona" DATA Martedì 3 ottobre 2023 ORE 21:00

Napoli-Real Madrid: dove vedere la gara?

Napoli-Real Madrid viene trasmessa su Sky. Inoltre, è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 in DT], su Sky Sport 4K [Canale 213], su Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su Infinity+, la piattaforma di Mediaset per tutti i clienti abbonati al servizio.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 472 [DT]



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 252 Live Streaming: Sky Sky Go Live Streaming: NOW NOW Live Streaming: Mediaset Infinity+

www.mediasetinfinity.mediaset.it

NAPOLI REAL MADRID













Napoli-Real Madrid: le probabili formazioni e gli indisponibili (in aggiornamento)

NAPOLI



4-3-3



Probabile formazione REAL MADRID



4-3-1-2



Probabile formazione 1

Alex Meret 25

Kepa Arrizabalaga 17

Mathias Olivera 2

Dani Carvajal 3

Natan 22

Antonio Rudiger 55

Leo Ostigard 20

Francisco Garcia 22

Giovanni Di Lorenzo 4

David Alaba 20

Piotr Zielinski 10

Luka Modric 68

Stanislav Lobotka 18

Aurelien Tchouameni 99

Andre Zambo Anguissa 15

Federico Valverde 77

Khvicha Kvaratskhelia 5

Jude Bellingham 21

Matteo Politano 11

Rodrygo 9

Victor Osimhen 7

Vinicius Junior Coach



Rudi Garcia Coach



Carlo Ancelotti

NAPOLI



Indisponibili REAL MADRID



Indisponibili Juan Jesus David Alaba Amir Rrahmani Eder Militao Pierluigi Gollini Arda Guler - Thibaut Courtois

Napoli-Real Madrid: la presentazione

Il "calcio stellare" della UEFA Champions League arriva allo "Stadio Diego Armando Maradona" per la prima uscita casalinga del Napoli dell'edizione 2023/24. Non poteva esserci avversario migliore al mondo, per blasone, per storia, per qualità: il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti, il coach più vincente della storia della massima competizione europea.

Dopo il pesante successo di Lecce in campionato, (0-4), Rudi Garcia dovrà valutare le condizioni fisiche per un recupero di Amir Rrahmani anche se, per ora, il calciatore sembra destinato a non farcela. Leo Ostigard e Natan sono pronti e dovrebbero partire regolarmente dall'inizio della gara al centro della difesa. Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski sono confermati per la linea a 3 di centrocampo. L’unico dubbio più grande riguarda l'attacco, con Matteo Politano favorito su Jesper Lindstrøm.

Il Real Madrid può dare soltanto l'imbarazzo della scelta a Carlo Ancelotti, in particolare per la fase offensiva dove sembrerebbe orientato a schierare Vinicius Junior, pronto nuovamente per una maglia da titolare, dopo i problemi fisici dell'ultimo periodo, insieme al connazionale Rodrygo. Jude Bellingham è insostituibile e avrà spazio libero per agire alle spalle del tandem "carioca". Federico Valverde, Aurelien Tchouameni e Luka Modric a centrocampo.

Entrambe partono da 3 punti in classifica, dopo la prima gara disputata. E' già scontro diretto per il primo posto: vittoria esterna impegnativa del Napoli sul Braga (1-2) e successo soffertissimo dei "Blancos" sull'Union Berlino di Leonardo Bonucci a Madrid (1-0 di Bellingham al 94').

Una sfida per veri amanti del calcio ad altissimi livelli!