Porto-Barcellona, streaming e diretta tv: mediaset o sky? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra la squadra portoghese e quella spagnola, valevole per la seconda giornata del gruppo H di Champions League, che vede inserite anche gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e la squadra belga dell'Anversa

Mercoledì 4 ottobre alle 21:00 si giocherà Porto-Barcellona allo stadio "Do Dragao" di Porto. Il match è valido per la seconda giornata di Champions League (Gruppo H). Nello stesso raggruppamento troviamo anche gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e la squadra belga dell'Anversa, che si sfideranno alle 18:45 proprio in Belgio. Prima di scoprire dove vedere Porto-Barcellona in diretta tv e streaming, una breve presentazione del match.

Le due squadre si trovano entrambe a punteggio pieno e guidano il Gruppo H. Nella prima giornata infatti il Barcellona ha superato 5-0 l'Anversa mentre la squadra portoghese si è imposto sullo Shakhtar con il punteggio di 3-1. Una sfida al vertice del girone che potrebbe andare a determinare chi si troverà primo e a punteggio pieno dopo le prime due giornate, cercando di aumentare il margine sulla terza forza del raggruppamento e avvantaggiarsi per la qualificazione.

Sono in totale 8 i precedenti delle due squadre in tutte le competizioni europee. Lo score vede in vantaggio il Barcellona con 5 vittorie e 3 sconfitte, non c'è mai stato un pareggio. L'arbitro dell'incontro sarà l'inglese Anthony Taylor.

Dove vedere Porto-Barcellona in diretta tv e streaming

Il match di Champions League tra Porto e Barcellona sarà visibile sul canale di Sky Sport (Canale 255), previo abbonamento.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il Channel Infinity+ (a pagamento).

Porto-Barcellona, probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Costa; Wendell, Pepe, Cardoso, Mario; Galeno, Eustaquio, Gonzalez, Aquino; Martinez, Taremi

All. Conceicao

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Kounde, Cancelo; Gundogan, Gavi, Romeu; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha

All. Xavi