Luis Enrique a rischio esonero, pesa il KO di Milano

Il tecnico spagnolo arrivato a Parigi sugli Champs Elysées per dare un gioco e un'identità a una squadra di stelle ma priva di carattere, dopo qualche mese è già in bilico. L'ex blaugrana dopo la bruciante sconfitta di ieri al San Siro è stato massacrato dalla stampa d'oltralpe.

Luis Enrique di certo non si aspettava un inizio così in salita. Il Paris Saint Germain è in difficoltà su più fronti, sia in campionato che in Champions League. La squadra francese da anni dominatrice incontrastata della Ligue 1, quest'anno è costretta a inseguire il Nizza e guardarsi le spalle da Monaco e Reims. Oltre a questo anche il cammino Europeo non procede per il meglio, anzi c'è il rischio di uscire nella fase a gironi.

Luis Enrique via a dicembre?

Le voci di una possibile sostituzione del tecnico spagnolo sono rimbalzate in Francia dopo la cocente sconfitta del PSG al San Siro. La classifica vede il club parigino secondo nel proprio girone a una lunghezza dal Borussia Dortmund e con un punto di vantaggio sul Milan e due sul Newcastle. A pesare nel rendimento sono le trasferte, due partite lontano da Parigi e due sconfitte. Fortunatamente per Luis Enrique il prossimo match è casalingo ma qualora non riuscisse a imporsi sul Newcastle, dovrebbe giocarsi la qualificazione sul difficile campo del Borussia Dortmund. Un'uscita anticipata dalla Champions League potrebbe costare caro al tecnico spagnolo.