Napoli - Union, Garcia suona la carica: "Dobbiamo vincere"

Il tecnico dei partenopei sa che quella di stasera è una sfida fondamentale in chiave qualificazione agli ottavi di Champions League. Nel girone dove il Real Madrid sembra destinato a occupare il primo posto, il secondo diventa un affare tra Napoli e Braga.

Napoli - Union Berlino potrebbe risultare già decisiva per il passaggio agli ottavi di finale. La squadra partenopea si trova nel Girone C e in caso di vittoria potrebbe consolidare il secondo posto e portarsi a +6 dal Braga (portoghesi impegnati nella proibitiva trasferta di Madrid). Garcia conscio della delicatezza del match, come riportato da Sportmediaset, ha dichiarato:". Dobbiamo vincere per forza, ma sappiamo che nessuna gara è facile. L'Union non è in un buon momento, ma quando si incontra una squadra in Champions non può essere una piccola squadra. Abbiamo rispetto dell'Union. A Berlino abbiamo fatto fatica a vincere e ci aspettiamo una gara difficile domani. Sono comunque sicuro che i miei giocatori daranno il massimo a servizio del collettivo. Solo così potremo vincere".

Raspadori titolare in Napoli - Union

Il tecnico francese ha ammesso che la squadra campana è una delle più forti avute in carriera e questo grazie a una rosa di qualità. Garcia ha speso parole di stima per Giacomo Raspadori che sta facendo molto bene in queste settimane in cui pesa l'assenza di Osimhen. Il nigeriano dovrebbe assistere a Napoli - Union dalla tribuna mentre Anguissa appare totalmente recuperato. Chi invece partirà dalla panchina è Lindstrom, sul quale il tecnico degli azzurri afferma: "Sono sicuro che un campionato non si fa solo con un undici titolare. Per fortuna abbiamo cinque cambi da usare e possiamo incidere tatticamente anche sul risultato in questa maniera. Poi va considerato il rendimento dei giocatori. Per partire titolare un calciatore deve dimostrare che può aiutare la squadra nel modo giusto, facendo gol, assist o difendendo. Chi è più bravo a fare questo, spesso parte titolare come Politano e Kvara".