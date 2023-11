Napoli-Union Berlino, streaming gratis e diretta tv Mediaset, Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra partenopei e tedeschi, valevole per la quarta giornata del gruppo C di Champions League, che vede inserite anche gli spagnoli del Real Madrid e i portoghesi del Braga.

Domani 8 novembre alle ore 18.45 allo stadio "Diego Armando Maradona" si disputerà il match Napoli-Union Berlino, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League (gruppo C).



Nel raggruppamento fanno parte anche gli spagnoli del Real Madrid e i portoghesi del Braga, che si sfideranno alle ore 21 al “Santiago Bernabeu”. La classifica attuale è la seguente: Real Madrid 9, Napoli 6, Braga 3, Union 0.

Nella gara d'andata giocata in terra tedesca lo scorso 24 ottobre, gli azzurri si sono imposti per 1-0, grazie alla rete di Raspadori al 65'. Questa sarà la prima sfida tra le due squadre nel capoluogo campano. L'arbitro della sfida sarà l'olandese Serdar Gozubuyuk.

Napoli-Union Berlino, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Doekhi, Diogo Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens.

Dove vedere Napoli-Union Berlino in tv e streaming

Il match di Champions League tra Napoli-Union Berlino, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 18.40. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento dell'ex calciatore Giuseppe Bergomi, mentre a bordocampo presenti Francesco Modugno e Massimo Ugolini.

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il "Channel Infinity+" (a pagamento): telecronaca a cura di Riccardo Trevisani e il commento tecnico dell'ex calciatore Roberto Cravero.