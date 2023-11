Salisburgo-Inter, streaming gratis e diretta tv Canale 5, SKY o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Salisburgo-Inter, match valevole per la 4.a giornata del Gruppo D di Champions League e in programma mercoledì 8 novembre alle ore 21 alla "Red Bull Arena" di Salisburgo e che vedrà difronte austriaci e nerazzurri

Mercoledì 8 novembre, alle ore 21, alla "Red Bull Arena", si disputerà il match Salisburgo-Inter, valido per la 4.a giornata del Gruppo D di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Salisburgo-Inter in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Salisburgo ha 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte) e viene da due sconfitte consecutive contro Real Sociedad (0-2) e Inter (2-1). I nerazzurri, invece, hanno il primo match point per centrare la qualificazione agli ottavi con gli uomini di Inzaghi primi a 10 punti (2 vittorie e 1 pareggio) in compagnia della Real Sociedad.

Salisburgo-Inter, le probabili formazioni

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrop, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh, Simic. All. Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi.

Dove vedere Salisburgo-Inter, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Salisburgo-Inter, valevole per la 4.a giornata del Gruppo D di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 49,90 € all' anno, ovvero 4,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.