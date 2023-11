Shakhtar Donetsk-Barcellona, dove vedere la gara di UEFA Champions League: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV e streaming

Shakhtar Donetsk-Barcellona, gara del Gruppo H valida per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, si gioca oggi, martedì 7 novembre, ore 18:45, al "Volksparkstadion" di Amburgo. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

EVENTO SHAKHTAR DONETSK-BARCELLONA

UEFA Champions League 2023/24 LUOGO AMBURGO

Volksparkstadion DATA Martedì 7 novembre 2023 ORE 18:45

Shakhtar Donetsk-Barcellona: dove vedere la gara?

Shakhtar Donetsk-Barcellona viene trasmessa su Sky. Inoltre, è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Arena [Canale 204] e su Sky Sport [Canale 255], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su Infinity+, la piattaforma di Mediaset per tutti i clienti abbonati al servizio.