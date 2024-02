Champions League, dove vedere Paris Saint Germain-Real Sociedad: Mediaset, Sky o NOW? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24. Il Paris Saint Germain di Luis Enrique ospita la Real Sociedad di Imanol Alguacil. Si affrontano mercoledì 14 febbraio 2024, ore 21:00, al "Parco dei Principi" di Parigi. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

UEFA Champions League 2023/24, dove vedere Paris Saint Germain-Real Sociedad? Si gioca al "Parco dei Principi" di Parigi, con calcio d'inizio in programma mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale di calcio per club.

UEFA Champions League 2023/24

Ottavi di finale - Andata LUOGO PARIGI



Parco dei Principi DATA Mercoledì 14 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Marco Guida

Italia



ASSISTENTE 1

Ciro Carbone

Italia



ASSISTENTE 2

Giorgio Peretti

Italia



IV UFFICIALE

Fabio Maresca

Italia



VAR

Paolo Valeri

Italia



AVAR

Aleandro Di Paolo

Italia

Champions League, dove vedere Paris Saint Germain-Real Sociedad?

Paris Saint Germain-Real Sociedad viene trasmessa su: Sky. E' disponibile in:

Paris Saint Germain-Real Sociedad, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 in Diffusione Terrestre], su Sky Sport 4K [Canale 213] e su Sky Sport [Canale 251] con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Paris Saint Germain-Real Sociedad, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Paris Saint Germain-Real Sociedad, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Paris Saint Germain-Real Sociedad, Live Streaming su: Infinity+, la piattaforma di Mediaset per tutti i clienti abbonati al servizio.

Diretta TV su: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 472 in DT



Sky 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 251 Paris Saint Germain-Real Sociedad

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Paris Saint Germain-Real Sociedad

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it Paris Saint Germain-Real Sociedad

Live Streaming su: Mediaset Infinity+



mediasetinfinity.mediaset.it/infinity-plus

Paris Saint Germain-Real Sociedad: probabili formazioni e indisponibili (con aggiornamenti)

PARIS SAINT GERMAIN

4-3-3



REAL SOCIEDAD



4-3-3 99

Gianluigi Donnarumma 1

Alex Remiro 2

Achraf Hakimi 18

Hamari Traoré 5

Marquinhos 5

Igor Zubeldia 15

Danilo Pereira 24

Robin Le Normand 35

Lucas Beraldo 25

Javi Galán 17

Vitinha 23

Brais Méndez 8

Fabián Ruiz 4

Martín Zubimendi 33

Warren Zaïre Emery 8

Mikel Merino 10

Ousmane Dembélé 7

Ander Barrenetxea 7

Kylian Mbappé 21

André Silva 29

Bradley Barcola 14

Takefusa Kubo Coach



Luis Enrique Coach



Imanol Alguacil

Presentazione

Appuntamento europeo per Paris Saint Germain e Real Sociedad. Due sistemi di gioco molto simili a confronto, considerando il 4-3-3 adoperato sia da Luis Enrique che da Imanol Alguacil, seppur con varianti e caratteristiche differenti.

I transalpini, salvo clamorosi colpi di scena, hanno archiviato l'attuale stagione in Ligue 1 con diversi mesi di anticipo, con il primo posto incastonato a 50 punti, undici in più della diretta inseguitrice, il Nizza. Se la UEFA Champions League non è diventata un'ossessione, poco ci manca. E' da diversi anni che il club della capitale francese cerca di portare l'ambito trofeo in patria, dopo averlo sfiorato nel 2020 in finale contro il Bayern Monaco.

Si comincia da questi ottavi di finale d'andata. Rispetto all'ultima giornata di campionato, con la vittoria ribaltata sul Lilla per 3-1, si rivedono molti titolari, tra cui Kylian Mbappé. Anche altri punti fermi, quali Bradley Barcola, Achraf Hakimi, Vitinha e Warren Zaire-Emery sono stati tutti utilizzati a mezzo servizio. Si rivede Marquinhos al centro della difesa, mentre Milan Skriniar e Presnel Kimpembe risultano ancora in infermeria.

La Real Sociedad in terra di Spagna è lontana dalle prestazioni della scorsa stagione e lo testimonia l'attuale classifica de LaLiga: 7° posto solitario con 37 punti, 11 in meno rispetto all'Atletico Madrid che occupa l'ultimo posto utile per accedere al massimo torneo continentale, mentre resta più abbordabile lottare per un posto in UEFA Conference League.

In vista di questa delicata gara, la squadra di San Sebastián deve fare a meno di Aritz Elustondo, squalificato. Anche Sheraldo Becker, arrivato nel mercato spagnolo di gennaio, non può essere impiegato per via di un infortunio, così come non dovrebbero essere della gara Carlos Fernandez, Mikel Odriozola e Kieran Tierney. Soltanto per il secondo, si sta tentando di effettuare un recupero lampo.

Il Paris Saint Germain in casa è una macchina ben collaudata, seppur ci sia stato qualche ingolfo durante il percorso tra campionato e coppe. Al "Parco dei Principi", soltanto il Nizza è riuscito a prevalere (2-3, alla 5° di Ligue 1). La Real Sociedad proviene da un punto nelle ultime 4 giornate de LaLiga, con uno stato fisico e mentale non propriamente eccelso. L'adrenalina del clima europeo può dare nuova linfa.